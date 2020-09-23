В Лондоне Россию обвинили в искажении фактов о ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/a02302a6-fdea-11ea-80f5-fa163e074e61_660.jpg Доминик Рааб Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Москва якобы искажает факты, которые касаются ситуации с Алексеем Навальным.

Чиновник в своём Twitter опять призвал российские власти провести расследование обстоятельств произошедшего. Он также рассказал, что, узнав о выписке Навального из больницы, «испытал облегчение» и пожелал оппозиционеру «всего самого лучшего на пути к выздоровлению».

Россия должна прекратить попытки искажать факты и провести полное и прозрачное уголовное расследование по факту отравления Навального с применением химического оружия, — говорится в сообщении министра.

Relieved to hear that Alexey @Navalny has been discharged from hospital today. I wish him the best for his continued recovery. Russia must stop trying to distort the facts & conduct a full and transparent criminal investigation into Mr Navalnyâs poisoning by a chemical weapon — Dominic Raab (@DominicRaab) September 23, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что в МИД РФ заявили об отсутствии доказательств причастности России к инциденту с Навальным. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что Запад развернул настоящую кампанию по дезинформации вокруг ситуации с Навальным, а риторика о причастности РФ к инциденту неприемлема.