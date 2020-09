В Лондоне Россию обвинили в искажении фактов о ситуации с Навальным

Чиновник в своём Twitter опять призвал российские власти провести расследование обстоятельств произошедшего. Он также рассказал, что, узнав о выписке Навального из больницы, «испытал облегчение» и пожелал оппозиционеру «всего самого лучшего на пути к выздоровлению».

Relieved to hear that Alexey @Navalny has been discharged from hospital today. I wish him the best for his continued recovery. Russia must stop trying to distort the facts & conduct a full and transparent criminal investigation into Mr Navalny’s poisoning by a chemical weapon