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В Лондоне Россию обвинили в искажении фактов о ситуации с Навальным

01:14, 24 сентября 2020
Доминик Рааб Доминик Рааб Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Москва якобы искажает факты, которые касаются ситуации с Алексеем Навальным.

Чиновник в своём Twitter опять призвал российские власти провести расследование обстоятельств произошедшего. Он также рассказал, что, узнав о выписке Навального из больницы, «испытал облегчение» и пожелал оппозиционеру «всего самого лучшего на пути к выздоровлению».

Россия должна прекратить попытки искажать факты и провести полное и прозрачное уголовное расследование по факту отравления Навального с применением химического оружия, — говорится в сообщении министра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в МИД РФ заявили об отсутствии доказательств причастности России к инциденту с Навальным. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что Запад развернул настоящую кампанию по дезинформации вокруг ситуации с Навальным, а риторика о причастности РФ к инциденту неприемлема.

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