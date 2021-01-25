Жители Крыма посмеялись над словами Кулебы о возврате полуострова Украине

https://static.news.ru/photo/4b43d91c-5f16-11eb-a785-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что России в любом случае придётся вернуть полуостров. Он назвал подобные заявления смехотворными.

Крым навсегда вернулся домой в Россию и ничего не может этого изменить. А все досужие разговоры украинских политиков об этом — смехотворны и комичны. Это чистой воды популизм и ничего более, — цитирует его РИА Новости.

Чегринец также высказал предположение, что дипломатами на Украине становятся неудавшиеся комики. Судя по их заявлениям, Киеву нужно не разрешение проблем, а шоу, которое рассчитано на привлечение средств иностранных спонсоров.

Ранее NEWS.ru писал, что Кулеба пригласил представителей РФ на саммит «Крымской платформы». Он подчеркнул, что разговор будет вестись только о выходе полуострова из-под российской юрисдикции и восстановлении украинского суверенитета на территории. Киев не готов говорить с российской стороной на другие темы.

В парламенте РФ заявили, что Москве никакие форматы и платформы по принадлежности полуострова «абсолютно неинтересны». Там предложили Киеву обсудить вопрос восстановления отношений между странами, а также порекомендовали вместо финансирования «бредовых проектов» направить деньги на закупку вакцины от коронавируса.