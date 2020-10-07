В Кремле заявили о невмешательстве в политические процессы в Киргизии

https://static.news.ru/photo/d8690a3c-088c-11eb-98f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Urmat Nasykulov/twitter.com

Москва не вмешивается во внутренние политические процессы, происходящие в эти дни в Киргизии. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос журналистов об освобождении протестующими в Бишкеке экс-президента страны Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова.

Это было решение самих киргизов, и мы, так же, как и в случае с Белоруссией, ни коим образом не хотим вмешиваться в эти внутрикиргизские процессы, — приводит РИА Новости слова Пескова.

Он отметил, что у Москвы много планов по сотрудничеству и с Киргизией, и с Белоруссией. В Кремле не намерены отказываться от этих планов, а также готовы оказывать необходимую помощь народам этих стран.

6 октября местные СМИ сообщили о захвате в Киргизии крупных месторождений неизвестными лицами. Неизвестные захватили медное месторождение Бозымчак в Джалал-Абадской области, золотое, а также угольное в Кара-Кече в Нарынской области и Иштамберди, которое разрабатывает китайская компания «Фулл Голд майнинг». Предприятие остановило работу.

7 октября стало известно о назначении спикером киргизского парламента депутата от оппозиционной партии Мыктыбека Абдылбаева. Вице-спикер парламента Мирлан Бакиров заявил журналистам, что избрание главы временного правительства необходимо для выхода из кризисной ситуации, сложившейся в последние дни.

Как сообщал NEWS.ru, беспорядки в столице Киргизии Бишкеке начались 5 октября после оглашения предварительных результатов парламентских выборов. Несколько оппозиционных партий отказались признавать итоги выборов по причине массовых фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинги с требованием отменить результаты голосования и провести повторные выборы.

В ходе беспорядков протестующим удалось освободить из тюрьмы экс-президента страны, а также бывшего премьер-министра Сапара Исакова.