В Кремле сообщили о серьёзных разногласиях по Донбассу у Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/d5e8098e-608e-11eb-b5ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Разногласия между Россией и США по сути конфликта на Украине остаются серьёзными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, на это указывают различные формулировки событий в Донбассе, которые использовались лидерами России и Соединённых Штатов Владимиром Путиным и Джо Байденом во время телефонного разговора.

Так он отреагировал на вопрос о том, что Кремль в сообщении о разговоре двух президентов написал о том, что обсуждался «внутриукраинский конфликт», а американская сторона — о «российской агрессии». В связи с этим представителя Кремля спросили, какая же формулировка использовалась в ходе переговоров.

Использованные фразы именно отражают позицию сторон, и, конечно, разница в изложении говорит о серьёзных разногласиях на этот счёт, — отметил Песков.

При этом он отрицательно ответил на вопрос, затрагивали ли главы РФ и США вопрос о возобновлении встреч спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины Курта Волкера и Владислава Суркова.

Как писал NEWS.ru, ранее Джо Байден заявил Владимиру Путину, что Вашингтон намерен твёрдо реагировать на «пагубные действия» Москвы.