В Госдуме заявили, что доклад ООН о Навальном мог быть сделан под давлением

https://static.news.ru/photo/a4a80a46-7ac8-11eb-8e05-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доклад Совета по правам человека ООН, в котором говорится об ответственности России за «отравление» оппозиционера Алексея Навального, мог быть подготовлен под давлением. Такое предположение высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Вызывает сожаление, что Организация Объединённых Наций делает заявление в пользу политических инсинуаций, а не подтверждённых фактов или проведённых объективных расследований на месте. Это заявление ООН, скорее, сделано либо под давлением, либо кому-то в угоду, но уж точно оно не в объективном ключе, — цитирует РИА Новости парламентария.

Бальбек добавил, что «американские политтехнологи» рассчитывали, что инцидент с Навальным в России перерастёт в революционную ситуацию, но в результате, по мнению депутата, «зачинщиков беспорядков» осудили все, даже те, кто имел претензии к власти.

Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, где Навальный был госпитализирован. Медики установили, что у оппозиционера произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. Следов яда в анализах обнаружено не было.

Через два дня, когда состояние больного стабилизировалось, его перевезли в немецкую клинику. Правительство Германии со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Выводы экспертов были подтверждены в лабораториях Швеции и Франции.

Как сообщал NEWS.ru, спецдокладчики ООН по внесудебным казням и свободе слова Аньес Калламар и Ирен Хан назвали Россию ответственной за попытку убийства Навального. По словам Калламар, газ «Новичок» был разработан в СССР и его производят только в России. Кроме того, по её данным, российская сторона периодически применяет это отравляющее вещество.