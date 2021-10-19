«Газпрому» посоветовали план действий на случай санкций США

«Газпрому» следует срочно начать вывозить счета из США в Россию, а также конвертировать свои доллары в другую валюту. Такой план действий на случай американских санкций предложил депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин в беседе с Lenta.ru.

Штаты могут заморозить часть поставок в ЕС, усугубив газовый кризис и ликвидировав конкурента. Компании сейчас необходимо экстренно проводить антисанкционные мероприятия, вывозить все счета в Россию и переводить расчёты из долларов в другую валюту, поскольку доллары автоматически прозрачны для США и контролируются американцами, — пояснил Делягин.

Он добавил, что Соединённые Штаты могут искусственно создать нарушения «Газпрома» ради того, чтобы завладеть активами российской корпорации. Однако если начать необходимые действия по минимизации потерь уже сейчас, «Газпром» вполне успеет хеджировать риски до решительных действий США.

Также необходимы масштабные мероприятия по передаче собственности другим структурам, формально не связанным с компанией. Да, это серьёзная, содержательная задача, но если «Газпром» займётся ей сейчас, то справится. Если же уповать на справедливость американского правосудия, можно перейти под внешнее управление США, — предостерёг Делягин.

Ранее первый замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Вашингтон намерен привлечь «Газпром» к ответственности за нарушение санкций. Однако он не уточнил, о каких конкретно санкциях идёт речь.