В ГД раскритиковали идею Жириновского о снижении возраста участия в выборах

Предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского разрешить голосовать на выборах разных уровней с 16 лет является бесперспективным, считают в Госдуме РФ.
Заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по регламенту Михаил Романов заявил, что снижение возраста участия в выборах — это «непроходная норма».
У нас возраст совершеннолетия всё-таки 18 лет. Это закреплено же и Конституцией. Поэтому это непроходная норма, — рассказал депутат РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, Жириновский предложил разрешить россиянам голосовать с 16 лет во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Лидер ЛДПР отметил, что в этом возрасте многие граждане страны уже зарабатывают «больше своих родителей». Также Жириновский добавил, что в настоящее время «молодёжь уже другая».