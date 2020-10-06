В ГД раскритиковали идею Жириновского о снижении возраста участия в выборах

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным высказался против проведения выборов в сентябре. По его мнению, лучшим днём для проведения голосования является последний понедельник апреля.

Нам навязали голосование в сентябре. Это неудобно. Сентябрь должен быть месяцем для отпусков, — отметил политик. По словам Жириновского, первый осенний месяц следует освободить от выборов, чтобы многие чиновники и...