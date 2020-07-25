В ГД прокомментировали киевскую стратегию «деоккупации» Крыма

https://static.news.ru/photo/f4c9164a-ce3f-11ea-ba9b-fa163e074e61_660.jpg Андрей Козенко Фото: crimea.gov.ru

Закон, приравнивающий отчуждение российских территорий к экстремизму, является публичным аргументом против украинской стратегии «деоккупации» Крыма. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко.

Если говорить о засекреченной Украиной стратегии «деоккупации», то в ответ на нее Россия подготовила вполне конкретный и публичный аргумент в виде закона, приравнивающего действия по отчуждению территории России к экстремистской деятельности, — сказал РИА Новости Козенко.

Он напомнил, что данный закон за конкретные действия и призывы вводит уголовную ответственность сроком до 10 лет.

Депутат в связи с этим предложил украинским политикам даже не раскрывать суть их документа.

<…> время оккупации Крыма официально закончилось подведением итогов референдума 16 марта 2014 года и подписанием договора о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию, — подытожил Козенко.

Крым вошёл в состав России по итогам проведённого на полуострове референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались около 97% избирателей. Украина итоги референдума не признаёт и продолжает считать Крым своей территорией, «временно оккупированной» Россией. В Москве неоднократно подчёркивали, что крымчане сделали свой выбор демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Ранее замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила о разработанной стратегии «деоккупации» Крыма.

Как писал NEWS.ru, если президент Украины Владимир Зеленский примет решение о наступлении на Крым, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов готов лично участвовать в штурме.