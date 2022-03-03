«Не распространяй!»: в ГД разъяснили поправки о 15 годах за фейки про армию

Депутат Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия») 2 марта рассказал, что в Уголовный кодекс планируется внести поправки о распространении недостоверной информации о действиях Вооружённых сил России во время военных операций. Законопроект уже внесён в парламент. Пискарёв аргументировал это желанием положить конец «фейкам, дискредитирующим наши вооружённые силы, которые пришли на Украину закончить войну, которую развязало руководство Украины». NEWS.ru спросил у первого зампреда комитета ГД по безопасности Андрея Лугового (ЛДПР), что грозит россиянам и что имеется в виду под понятием «фейк».

— Самое строгое наказание — 15 лет — может быть за какое действие? Какая вообще может быть градация фейков?

— 15 лет за фейки. Мы вносим соответствующие изменения в Уголовный кодекс, статьи 207 и 280. 207 звучит как «публичное распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооружённых сил». Там несколько частей. Есть третья часть, где всё чётко написано: «Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на строк от 10 до 15 лет с лишением права занимать определённые должности».

Уголовный кодекс — сухой закон, предназначенный для работы следователей и судов. Практика тех или иных санкций по отношению к людям, которые допускают распространение заведомо ложной информации о действиях вооружённых сил в период специальной военной операции, будет соответствующим образом применяться.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Мы речь ведём не только о градации фейков. Фейк, он и есть фейк. Если человек знал об этом заранее, участвовал и совершал это деяние, использовал заведомо ложную информацию в составе некой группы лиц с использованием своего положения, средств массовой информации, при этом искусственно создавались такого рода обвинения и они повлекли за собой тяжкие последствия, то срок до 15 лет.

Что касается определения тяжких последствий, уголовно-процессуальный кодекс откройте.

— Вот я напишу в соцсети что-то, ошибусь, и что мне за это будет?

— Я совершенно чётко говорю, что речь идёт о заведомо ложной информации. Информации, которая не соответствует действительности о действиях вооружённых сил. Если в СМИ, частным образом кому-то пересланная, находящаяся в Facebook, Instagram или ещё где-либо размещается информация, которая не соответствует действительности, выставляет вооружённые силы в качестве агрессоров, негодяев и тому подобное, соответственно, будут наступать соответствующие уголовные последствия.

— А если я не знаю, что это фейк?

— Значит, не распространяй. Подумай сто раз, прежде чем распространять. Мы же вносим эту статью (и она будет действовать) в условиях специальной операции.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Есть ли вероятность, что законопроект будет смягчён? Или всё, 15 лет?

— Это будет вынесено в пятницу на обсуждение. Послушайте, вы говорите 15 лет, а в этой статье три позиции. Первая — до 3 лет, вторая — от 5 до 10, третья — от 10 до 15. Всё зависит от того, какие последствия были понесены.

— Очень много людей ведутся на фейки. Пожилые люди пересылают друг другу информацию. Получается, что сажать придётся большое количество людей. Люди не ведают, что творят.

— Понимаете, в любом преступлении должно рассматриваться две позиции: умысел и мотив. Поэтому это уже законный жанр следователей и судов. Если будет доказано, что человек знал о том, что это ложно, и стремился дискредитировать вооружённые силы, он получит свою пятёрку, семёрку или десятку.

Понятно, что есть люди, которые пересылают друг другу не зная, соответствует ли это действительности. Но сообщения тоже не из ниоткуда возникают.

Такое предостережение людям по этому поводу.

— А кто будет отслеживать, что и где размещается и какие последствия?

— Следователи Следственного комитета.

— Если я размещаю фейк, кто должен на меня «настучать», чтобы начался процесс?

— Кто первый скажет, на то и будем реагировать. Либо это будет чьё-то заявление, что вы распространяете такого рода фейки, либо на это будет обращено внимание правоохранительных органов. Тогда общество само должно без всяких заявлений реагировать на преступные фейки.