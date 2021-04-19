В Эстонии захотели предоставить убежище Навальному

https://static.news.ru/photo/859d5b42-a124-11eb-8e5a-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Эстония готова рассмотреть вопрос о предоставлении политического убежища российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Однако для этого он должен сам обратиться с такой просьбой, сообщила министр иностранных дел республики Эва-Мария Лийметс.

В такой ситуации, отметила она, «Эстония серьёзно подумает об этом».

Именно Алексей Навальный решает, в какую страну он хочет обратиться, если Россия его отпустит. Это, конечно, было бы очень приятно, если бы Россия предложила такую возможность господину Навальному, — приводит слова Лийметс РИА Новости.

Незадолго до этого министр иностранных дел Германии Хайко Маас предупредил, что Берлин и Евросоюз не намерены ослаблять давление на Москву в связи с ситуацией с Навальным. Дипломат отметил, что целью ЕС по-прежнему остаётся освобождение осуждённого.

Кроме того, судьба оппозиционера остаётся объектом внимания США. Там не исключают его возможной смерти в тюрьме. В этом случае, как заявил помощник президента США по нацбезопасности Джек Салливан, для России «будут последствия».

31 марта оппозиционер объявил голодовку в колонии. Он потребовал, чтобы к нему пропустили гражданских врачей, так как у него резко ухудшилось состояние здоровья: сильно заболели спина и ноги, а также появилось онемение в конечностях. 16 апреля Навальный заявил, что ему пригрозили принудительным кормлением.

19 апреля Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) проинформировала, что Навального решили перевести из медсанчасти колонии в стационар областной больницы для осуждённых. Тем не менее находиться он будет в филиале, расположенном на территории колонии.

Вместе с тем во ФСИН заявили, что оппозиционера в колонии ранее осматривали врачи из гражданских медучреждений.