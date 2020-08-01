«В дипломатии всё взаимно»: МИД РФ пригрозил Евросоюзу ответом на санкции

https://static.news.ru/photo/960af7a0-d3f7-11ea-bb0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз вместо того, чтобы наладить диалог по проблемам информационной безопасности в очередной раз выбрал санкционный инструментарий в отношении российских граждан за якобы причастность к кибератакам, что не останется без ответа. Об этом сообщили в МИД РФ.

Москва неоднократно предлагала ЕС развивать профессиональный диалог по проблемам в информационной области или используя механизмы в ООН и ОБСЕ. Вместо этого Брюссель выбрал санкционный инструментарий. Такой подход приводит к новому политическому противостоянию и киберхаосу, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в Facebook.

МИД России призвал ЕС отказаться от бесполезных попыток оказания давления, вернуться к осуществлению базовых норм международного и европейского права и разработать эффективные правила предотвращения конфликтов в киберпространстве.

В ведомстве также добавили, что недружественные действия Евросоюза не останутся без ответа, так как в дипломатии всё взаимно.

Ранее Европейский союз наложил новые санкции на граждан России, и Китая. Причиной стали осуществляемые этими людьми кибератаки. Ограничения коснулись четырёх россиян и Главного центра спецтехнологий Генерального штаба Вооружённых сил РФ, а также двоих граждан КНР и двух компаний из этой страны. Санкции введены в рамках упрощённого санкционного режима объединения по отношению к кибератакам. Он был введён год назад, но ни разу не использовался, писал NEWS.ru.