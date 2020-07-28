В британском МИД получили ноту МИД России из-за ЛГБТ-флага

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Посольство Великобритании в Москве подтвердило получение ноты протеста российского МИД в связи с размещением флага ЛГБТ на здании. Так в конце июня дипломаты поддержали представителей сообщества, их права и свободы.

Получили, — сообщил РИА Новости дипломатический источник.

Посольство Соединённых Штатов в конце июня повесило на своем здании в Москве флаг ЛГБТ. Позднее такой же флаг на своём здании вывесило и посольство Великобритании.

«Демарш» с вывеской флагов ЛГБТ на домах посольств не остался незамеченным. Вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой попросил главу думской комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела РФ Василия Пискарёва дать оценку этим действиям. Тот обратился в МИД.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя появление флага на здании, заявил о недопустимости любых проявлений пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в РФ. Он считает, что на это обратило внимание Министерство иностранных дел.