В британском МИД получили ноту МИД России из-за ЛГБТ-флага

Посольство Великобритании в Москве подтвердило получение ноты протеста российского МИД в связи с размещением флага ЛГБТ на здании. Так в конце июня дипломаты поддержали представителей сообщества, их права и свободы.
Посольство Соединённых Штатов в конце июня повесило на своем здании в Москве флаг ЛГБТ. Позднее такой же флаг на своём здании вывесило и посольство Великобритании.
«Демарш» с вывеской флагов ЛГБТ на домах посольств не остался незамеченным. Вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой попросил главу думской комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела РФ Василия Пискарёва дать оценку этим действиям. Тот обратился в МИД.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя появление флага на здании, заявил о недопустимости любых проявлений пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в РФ. Он считает, что на это обратило внимание Министерство иностранных дел.
При этом представители МИД отреагировали на флаг песней «Шалунья». Композиция знаменитого французского композитора появилась в комментариях под постом на Facebook посольства США, писал NEWS.ru.