МИД подготовил меры из-за появления флага ЛГБТ на зданиях посольств

https://static.news.ru/photo/27161066-c202-11ea-941c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diogo Baptista/Global Look Press

Министерство иностранных дел России подготовило материал с позицией ведомства относительно действий посольств США и Британии, вывесивших флаг ЛГБТ-сообщества на своих посольствах в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Илью Тимохова. Отмечается. что демарш с вывеской флагов ЛГБТ на домах посольств США и Британии в Москве не остался незамеченным. Ранее вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой попросил главу думской комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела РФ Василия Пискарева дать оценку этим действиям. Тот обратился в МИД.

МИД на данный момент подготовлен обстоятельный материал, в котором отражена официальная позиция министерства, а также предприняты в этой связи меры, в том числе в юридической плоскости, — заявил Тимохов.

При этом он не уточнил, какова позиция ведомства и какие предприняты меры.

Флаг сексуальных меньшинств появился на здании посольства утром 25 июня. Однако спустя несколько часов его сняли. В России действует закон о запрете гей-пропаганды среди детей, который Путин подписал ещё в 2013 году.