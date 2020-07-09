МИД подготовил меры из-за появления флага ЛГБТ на зданиях посольств

Министерство иностранных дел России подготовило материал с позицией ведомства относительно действий посольств США и Британии, вывесивших флаг ЛГБТ-сообщества на своих посольствах в Москве.
Об этом
МИД на данный момент подготовлен обстоятельный материал, в котором отражена официальная позиция министерства, а также предприняты в этой связи меры, в том числе в юридической плоскости, — заявил Тимохов.
При этом он не уточнил, какова позиция ведомства и какие предприняты меры.
Флаг сексуальных меньшинств появился на здании посольства утром 25 июня. Однако спустя несколько часов его сняли. В России действует закон о запрете гей-пропаганды среди детей, который Путин подписал ещё в 2013 году.
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя появление флага на здании, заявил о недопустимости любых проявлений пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в РФ. Он считает, что на это обратило внимание Министерство иностранных дел. При этом представители МИД
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