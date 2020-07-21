Узнавший о назначении Дегтярёва Фургал рассказал анекдот

Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поделился подробностям своего пребывания в СИЗО. По его словам, всё происходящее больше всего напоминает анекдот.
Есть анекдот про гостиницу на поляне на свежем воздухе. На здании висит надпись: «Если и у нас не заснёте, то вас точно мучит совесть», — пошутил он.
Фургал заметил, что он спит спокойно, потому что совесть его совсем не мучает, а тревожит экс-губернатора только «предательство».
В беседе с обозревателем «Московского Комсомольца» политик
Новости про себя не буду смотреть, всё могу предсказать заранее, — заверил Фургал.
Он рассказал, что за время нахождения в «Лефортово» на его счёт перевели около 27 тысяч рублей. Кроме того, он получает посылки. Недавно одну из них прислала его жена. В ней был сахар, кофе, печенье и губки для мытья посуды. По его словам, близкие, по всей видимости, ещё пребывают в шоке.
Фургал признался, что в изоляторе ему не хватает кипятильника и расчёски. Он также поблагодарил неизвестного жителя Подмосковья, который прислал ему бананы, яблоки, сыр и колбасу.
Он отметил, что от его коллег по ЛДПР не приходило ни посылок, ни писем. За всё это время он получил только одну телеграмму от Владимира Жириновского и письмо от незнакомца.
Я сам писать не могу: нет конвертов и не знаю точного адреса родных <...>. У жены сейчас проблем хватает, — поделился экс-губернатор.
Фургал заявил, что у него в планах взять в библиотеке несколько книг. Его заинтересовали воспоминания бывших заключённых о жизни в СИЗО, однако он сам надеется, что надолго тут не задержится.
Экс-главу края задержали 9 июля по подозрению в организации убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад. Он находится в СИЗО «Лефортово».
20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион. Тот согласился немедленно вылететь в Хабаровск.
21 июля Дегтярёва представили правительству региона.
Как ранее писал NEWS.ru, Дегтярёв пообещал покинуть регион в случае, если суд оправдает его предшественника Сергея Фургала. Об этом он заявил на пресс-конференции.
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