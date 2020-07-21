Узнавший о назначении Дегтярёва Фургал рассказал анекдот

https://static.news.ru/photo/2cc2a830-cb5d-11ea-8b1a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поделился подробностям своего пребывания в СИЗО. По его словам, всё происходящее больше всего напоминает анекдот.

Есть анекдот про гостиницу на поляне на свежем воздухе. На здании висит надпись: «Если и у нас не заснёте, то вас точно мучит совесть», — пошутил он.

Фургал заметил, что он спит спокойно, потому что совесть его совсем не мучает, а тревожит экс-губернатора только «предательство».

В беседе с обозревателем «Московского Комсомольца» политик признался , что незадолго до его прихода он смотрел новости и узнал о назначении Михаила Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края. Теперь, когда его перевели с первого на четвёртый этаж в СИЗО, у него появилась возможность смотреть телевизор.

Новости про себя не буду смотреть, всё могу предсказать заранее, — заверил Фургал.

Он рассказал, что за время нахождения в «Лефортово» на его счёт перевели около 27 тысяч рублей. Кроме того, он получает посылки. Недавно одну из них прислала его жена. В ней был сахар, кофе, печенье и губки для мытья посуды. По его словам, близкие, по всей видимости, ещё пребывают в шоке.

Фургал признался, что в изоляторе ему не хватает кипятильника и расчёски. Он также поблагодарил неизвестного жителя Подмосковья, который прислал ему бананы, яблоки, сыр и колбасу.

Он отметил, что от его коллег по ЛДПР не приходило ни посылок, ни писем. За всё это время он получил только одну телеграмму от Владимира Жириновского и письмо от незнакомца.

Я сам писать не могу: нет конвертов и не знаю точного адреса родных <...>. У жены сейчас проблем хватает, — поделился экс-губернатор.

Фургал заявил, что у него в планах взять в библиотеке несколько книг. Его заинтересовали воспоминания бывших заключённых о жизни в СИЗО, однако он сам надеется, что надолго тут не задержится.

Экс-главу края задержали 9 июля по подозрению в организации убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад. Он находится в СИЗО «Лефортово».

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион. Тот согласился немедленно вылететь в Хабаровск.

21 июля Дегтярёва представили правительству региона.

Как ранее писал NEWS.ru, Дегтярёв пообещал покинуть регион в случае, если суд оправдает его предшественника Сергея Фургала. Об этом он заявил на пресс-конференции.