Украинский депутат оскандалился на сессии ПАСЕ

https://static.news.ru/photo/64a3e968-a1d0-11eb-9ce7-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот с видео/oleksiihoncharenko/instagram.com

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс был вынужден прервать выступление депутата от Украины Алексея Гончаренко, который устроил из своей речи политическую демонстрацию на грани скандала. В какой-то момент представитель Киева настолько разгорячился, что начал разворачивать прямо в зале украинский флаг.

Председательствующий указал ему на неоднократное нарушение регламента, но депутат не унимался и продолжал эмоциональную речь.

В ходе обсуждения доклада ПАСЕ «Видение ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы» он высказал упрёк в том, что в тексте не сказано о поддержке территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Гончаренко напомнил о войнах, которые идут в Европе, и попытался с помощью флага привлечь внимание к той, что волнует его как представителя Украины, передаёт РИА Новости.

Однако Дамс указал парламентарию на недопустимость подобных политических заявлений, а когда представитель украинской делегации продолжил эмоциональную речь, распорядился отключить микрофон.

Ранее бывший глава СБУ и экс-начальник военной разведки Украины Игорь Смешко высказал мнение, что конфликт в Донбассе отвечает интересам Запада. Однако, считает он, воевать за Киев тот не станет.