Украинская журналистка нашла нестыковки в деле об отравлении Навального

https://static.news.ru/photo/ef6dc196-fce8-11ea-92c4-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Журналистка украинского издания «Главред» Анастасия Миронова усомнилась в том, что российский оппозиционер Алексей Навальный действительно был в коме. Она указала на несколько наиболее явных, на её взгляд, нестыковок в деле с отравлением политика.

Так, репортёр отметила отсутствие следа от катетера, который должен был устанавливаться на длительное время. Однако уже через несколько дней после выхода из комы на теле Навального не осталось никаких свидетельств, что тот вообще был. Так не бывает, уверена журналистка. Основываясь на личном опыте, Миронова утверждает , что при почти трёхнедельной коме оппозиционеру должны были ставить катетер в яремную вену на шее или в бедро — «для массированной доставки питания». После этого на коже не может не остаться следа.

Насторожило её и то, что Навальный, учитывая его состояние, не похудел. Такой вывод украинская журналистка сделала на основе последних обнародованных фотографий. Ей также показалось, что для лежавшего в коме кожа у политика слишком «здорового цвета». Обратила внимание Миронова и на «идеально выглаженное» постельное бельё и пижаму пациента, что тоже сочла неестественным.

Журналистка также напомнила о пресс-релизе клиники после прихода Навального в себя, где утверждалось, что российский оппозиционер сразу понял, где находится, кто вокруг и что с ним произошло. Однако в блоге политика позднее было написано, что первое время он «не мог вообще ничего сделать» и никого не узнавал. При этом спустя всего несколько дней он уже «ходит по лестнице и диктует большие тексты». Восстановление не могло произойти так быстро, выразила уверенность репортёр. Кроме того, посчитала журналистка, после длительного периода в лежачем состоянии Навальный не смог бы ходить по лестнице в обычных кроссовках из-за отёков ног.

Помимо прочего, насторожило Миронову и то, что в палату к пациенту после 19 дней в коме пустили его детей, которые приехали из США, где крайне сложная обстановка из-за пандемии коронавируса.

Таким образом, резюмировала репортёр издания «Главред», вопросов в деле отравления Навального больше, чем ответов.

Оппозиционный политик находится на лечении в берлинской клинике Charité. Туда он был отправлен самолётом санавиации 22 августа после двухдневного пребывания в омской больнице. Навального госпитализировали с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, который направлялся из Томска в Москву.

Соратники оппозиционера считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы под условным названием «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Больше двух недель Навальный провёл в коме. 7 сентября его вывели из искусственной комы и отключили от системы искусственной вентиляции лёгких.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин высказал мнение, что западные страны раскручивают дело об отравлении российского оппозиционера, чтобы поставить под угрозу реализацию проекта «Северный поток — 2». По его словам, попытки заблокировать проект газопровода из-за ситуации с Навальным стали примером недобросовестной конкуренции.