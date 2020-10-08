Украина и Британия будут вместе противостоять «враждебному влиянию России»

https://static.news.ru/photo/9dd2409c-0976-11eb-9219-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский и Борис Джонсон Фото: Володимир Зеленський/twitter.com

Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном вопросы взаимодействия в деле противостояния РФ. Диалог проходил во время встречи в Лондоне, сказано в заявлении канцелярии британского политика.

Как отмечено в документе, предполагается дать отпор «враждебному влиянию России как на Украине, так и в регионе».

Также была затронута тема политического кризиса в Белоруссии. Зеленский и Джонсон «выразили общую обеспокоенность» в связи с происходящими там событиями. Премьер-министр рассказал о шагах, предпринятых Великобританией в ответ на нарушения прав человека в республике, в том числе — о введении санкций, передаёт РИА Новости.

Кроме того, стороны обсудили вопрос наращивания связей между Украиной и Великобританией в сфере торговли и инвестиций, а также подписали новое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнёрстве.

Джонсон, как отмечается, приветствовал недавнее решение НАТО дать Украине статус партнёра Программы расширенных возможностей Альянса. Он также предложил поддержку Великобритании в проведении украинскими властями реформы в сфере обороны и безопасности.

Были также затронуты борьба с коронавирусом и борьба с климатическими изменениями.

Зеленский находится в Лондоне с двухдневным визитом. Как писал NEWS.ru, во время аудиенции у королевских особ он предложил герцогу Кембриджскому принцу Уильяму и герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон посетить Украину.