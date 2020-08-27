Трамп официально согласился выдвинуться на второй срок

https://static.news.ru/photo/1365f686-81c9-11ea-85f7-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп дал официальное согласие вновь баллотироваться в президенты страны от Республиканской партии. Своё заявление политик сделал на лужайке у Белого дома, где проходит съезд республиканцев.

Я с глубочайшим уважением принимаю номинацию в президенты США, — цитирует Трампа РИА Новости.

При этом в присутствии 1,5 тыс. участников съезда глава государства поблагодарил их за доверие.

На выборах, которые пройдут 3 ноября 2020 года, соперником Трампа от демократов будет Джозеф Байден.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ) выступила против проведения предвыборных дебатов кандидатов на пост президента страны от Республиканской и Демократической партий Дональда Трампа и Джо Байдена. Она уверена, что Трамп на этой встрече будет демонстрировать поведение «ниже достоинства президента».