Глава Палаты представителей выступила против дебатов Трампа и Байдена

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ) выступила против проведения предвыборных дебатов кандидатов на пост президента страны от Республиканской и Демократической партий Дональда Трампа и Джо Байдена. Она объяснила это манерой поведения действующего главы государства.

Она уверена, что Трамп на этой встрече будет демонстрировать поведение «ниже достоинства президента», передаёт ТАСС.

Я не думаю, что должны проводиться какие-либо дебаты. <...> Я знаю, что предвыборный штаб Байдена думает об этом иначе, — сказала она.

Пелоси занимает третий по значимости пости в государственной структуре США.

Однако сам Байден много раз говорил, что очень хочет провести дебаты с действующим лидером. Трамп говорил, что не готовиться специально, так как для его оппонента «успехом будет уже то, если он продержится на протяжении всей серии теледебатов».

Ранее Республиканская партия Соединённых Штатов официально выдвинула действующего президента страны Дональда Трампа в качестве кандидата на ближайшие выборы главы государства.

Также сообщалось, что бывший вице-президент США Джо Байден официально утверждён кандидатом в президенты страны от Демократической партии. Такое решение было принято на национальном съезде партии, прошедшем в Висконсине 18 августа в онлайн-формате в связи с пандемией. Партийные делегации от штатов и территорий США огласили результаты праймериз, согласно которым Байдену удалось набрать наибольшее число голосов партийных делегатов. В общей сложности Байден получил более 3550 голосов.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа, писал NEWS.ru.