Байден официально утверждён кандидатом в президенты США от демократов

https://static.news.ru/photo/783ef6d4-e1d2-11ea-9e45-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Бывший вице-президент США Джозеф Байден официально утверждён кандидатом в президенты страны от Демократической партии.

Такое решение принято на национальном съезде партии, прошедшем в Висконсине 18 августа в онлайн-формате в связи с пандемией. Партийные делегации от штатов и территорий США огласили результаты праймериз, согласно которым Байдену удалось набрать наибольшее число голосов партийных делегатов, передаёт CNN. В общей сложности Байден получил более 3550 голосов.

На съезде выступили также представители Делавэра, где кандидат в президенты прожил большую часть своей жизни. Губернатор штата Джон Карни рассказал, что, уже будучи сенатором, Байден ездил на работу на поезде вместе с остальными пассажирами, а нынешний сенатор от штата Томас Карпер отметил честность, скромность, правдолюбие политика, его уважительное отношение к окружающим и заявил, что тот «наводит мосты, а не строит стены».

Благодарю вас всех от всего сердца. Это очень важно для меня и моей семьи. Увидимся в четверг, — цитирует ТАСС обращение Байдена к участникам съезда.

20 августа кандидат в президенты, вероятно, выступит с официальной речью. Выборы в США назначены на 3 ноября 2020 года, кандидатом от республиканцев будет действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Как писал NEWS.ru ранее, жена экс-президента США Мишель Обама заявила, что действующий лидер государства Дональд Трамп является неподходящим для Соединённых Штатов президентом.