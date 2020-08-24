Трампа официально выдвинули на второй срок

https://static.news.ru/photo/cac739b2-e622-11ea-a58f-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Tia Dufour/White House

Республиканская партия Соединённых Штатов официально выдвинула действующего президента страны Дональда Трампа в качестве кандидата на ближайшие выборы главы государства.

Голосование проходит на съезде партии и транслируется в прямом эфире. Политик набрал 1276 необходимых голосов, однако голосование ещё не завершено.

Ранее Трамп уже выиграл все праймериз политической силы и получил все, кроме одного, 2,4 тысячи голосов съезда.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.

Как писал NEWS.ru ранее, журналисты из США и Канады обнаружили, что Джо Байден позаимствовал «свою» речь у канадских политиков. Сообщается, что он произнёс: «Любовь сильнее ненависти. Надежда сильнее страха. И свет сильнее тьмы». Похожие фразы произнесли ранее два представителя соседней страны.