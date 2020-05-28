Ещё недавно фишкой информационных комментариев было скорое объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Разного рода аналитики спешно заглядывали за горизонт этого укрупнения регионов и делали стратегические прогнозы о дальнейших шагах в этом направлении, например на Дальнем Востоке, поскольку вопрос о слиянии в государственном экстазе области и округа вроде как был предрешён.

Раздавались, правда, робкие голоса о том, что идея эта скорее плод пиаровских усилий и. о. губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, который таким образом, вслед за сдачей в архив вопроса создания мусорного полигона у станции Шиес, хотел бы окончательно укрепить свой авторитет накануне сентябрьских выборов. Тем более что в Архангельск он как раз перебрался из НАО и, как полагали многие, был в курсе надежд и чаяний жителей соседнего субъекта федерации. Но что-то не связалось там, внизу.

Александр Цыбульский и Юрий Бездудный dvinanews.ru

Население региона Крайнего Севера вдруг решительно стало демонстрировать своё несогласие с попыткой политически его женить без его же добровольного согласия. Народ Нарьян-Мара вдруг вспомнил, что именно он является источником всякой власти в стране и в округе. Несмотря на карантин, начались пикеты, протестные собрания и сходы. Протест неожиданно для федерального центра поддержали в местном Законодательном собрании. Депутаты, тонко почувствовавшие настроения своих избирателей, решительно воспротивились запланированному «браку» без чёткого расчёта.

Да что там местные отцы-законодатели — началось брожение среди членов «Единой России», многие из которых пригрозили порвать партийные билеты в том случае, если к господствующему мнению жителей не прислушаются. Понятно, что в окружной столице с населением в 25 тысяч все друг у друга на виду. Все друзья, а то и родственники. Тут за гербовую бумагу не спрячешься.

Первопричина протестов лежала на поверхности. Местное гражданское общество не увидело никаких преимуществ от соединения с куда более бедной областью. Тем более не было ясно, сохранились бы в полном объёме в случае такого слияния нынешние льготы и преимущества, положенные аборигенам Заполярья, или нет. И, как водится, острие недовольства было направлено не на сверхинициативного Цыбульского, а сразу на федеральный центр. «Москва, оставь нас в покое!» — таков был лейтмотив всех массовых, по местным меркам, протестов.

Нарьян-Мар Пресс-служба Администрации НАО

Понятно, что в нынешней обстановке нарастания разного рода проблем, да ещё и накануне всенародного плебисцита по конституционным поправкам в Кремле явно нет намерения умножать буквально на ровном месте протестные настроения. В результате идея забуксовала. Более того, окружному обществу дали понять, что инициатива эта действительно исходит от бывшего местного, а ныне областного начальника. Удивительно, что Александр Цыбульский, правивший НАО два с половиной года, так и не распознал истинные настроения своих недавних земляков. И теперь врио губернатора оказывается в довольно двусмысленном положении.

А тут ещё и в Республике Коми заявили, что НАО куда логичнее объединить с его субъектом. Тем более что Коми также граничит с округом. Словом, самоизоляция не ослабила бдительности жителей округа. В непростые времена каждый регион за себя.