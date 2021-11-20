Сурков рассказал о неизбежном расширении России

Бывший помощник президента России Владислав Сурков предсказал неизбежное расширение России. В колонке для «Актуальных комментариев» он подчеркнул, что Москва подтвердит свой статус одного из немногих глобализаторов и «получит свою долю в новом всемирном собирании земель».

Русское государство с его суровым и малоподвижным политическим интерьером сохранялось исключительно благодаря неустанному стремлению за собственные пределы. Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это физика, — отметил Сурков.

В связи с этим он напомнил историю с возвращением Крыма в состав России в 2014 году. И хотя теперь «крымский вопрос» для России закрыт, он является ярким примером консолидации общества за счёт хаотизации соседней страны, считает Сурков.

Жалобы Брюсселя и Вашингтона на вмешательство Москвы, невозможность урегулирования значимых конфликтов по всему земному шару без российского участия показывают, что наше государство не утратило имперских инстинктов, — отмечает экс-помощник главы государства.

Он добавил, что очередной раздел сфер влияния в мире неизбежен. «Рано или поздно, формально или неформально, тайно или явно» он случится, отмечает Сурков.

Вопрос лишь в том, какой ценой. В следующем историческом цикле забытые сегодня глобализация и интернационализация вернутся и накроют это сумеречное Многополярье. И Россия получит свою долю в новом всемирном собирании земель, — подытожил он.

Ранее Сурков сравнил российского лидера с основателем Римской империи Октавианом Августом. По его мнению, российский лидер не отменил демократию, а совместил её с «монархическим архетипом российского правления».