Суд заключил социалиста Платошкина под домашний арест

https://static.news.ru/photo/ab0490ba-a68b-11ea-b426-fa163e074e61_660.jpg Николай Платошкин Фото: Николай Платошкин/vk.com

Басманный районный суд поместил под домашний арест лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина, обвинённого в подстрекательстве к беспорядкам и распространении фейков.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, на два месяца поместив 54-летнего преподавателя, политика и экс-дипломата Платошкина под домашний арест, передаёт «Интерфакс».

По информации СК, социалисту предъявили обвинения в подстрекательстве к массовым беспорядкам (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ) и распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК РФ).

Как писал NEWS.ru, утром с канала Платошкина исчез ролик, в котором политик раскритиковал поправки в Конституцию и призвал провести в Москве митинги за отставку правительства и президента Владимира Путина.