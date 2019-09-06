https://static.news.ru/photo/df232bf2-d14a-11e9-aa97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Самолёт специального лётного отряда «Россия» прибыл в Киев пустым. Украинцев, которые подлежат обмену, не было на борту.

Граждане Украины, это около 30 человек, находятся в аэропорту Внуково. Они ожидают вылета в Киев. Спецборт Ту-204, приземлившийся в Борисполе, прибыл туда пустым, — передаёт слова источника в российских силовых структурах ТАСС.

Ранее стало известно, что обмен заключёнными между Россией и Украиной планируется провести по формуле «35 на 35». В списки для выдачи Киеву были включены 24 моряка и ещё 11 осуждённых, в числе которых режиссёр Олег Сенцов.

Как писал News.ru, самолёт с ливреей специального лётного отряда «Россия» вылетел из терминала Внуково 2. Самолёт с украинской символикой пока остаётся на земле.