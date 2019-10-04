https://static.news.ru/photo/27ad3cf2-e760-11e9-a60f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Гордон Фото: facebook.com/gordondmitry

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона возвести забор между Украиной и Донбассом и строить экономику на оставшейся части страны.

Гордон призывает к капитуляции и предлагает построить забор между Украиной и Донбассом. Этакая реинкарнация Яценюка, — написал Соловьёв в своём Telegram-канале.

Ранее News.ru писал, что украинская делегация в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе подписала «формулу Штайнмайера». Она представляет собой документ за авторством экс-министра иностранных дел ФРГ, который регулирует порядок местного самоуправления на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей Украины.

Такой шаг Киева вызвал резко негативную реакцию у ряда общественных и политических деятелей Украины. 2 октября в столице страны прошли акции протеста под лозунгом «Нет капитуляции».