Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту Владимиру Путину о достигнутых успехах в борьбе с распространением коронавируса и поделился планами по снятию ряда ограничений. В частности, он собирается открыть непродовольственные магазины, разрешить работу ряда бытовых сервисов и разрешить москвичам прогулки. Правда, не всем сразу, а строго по графику. Кроме того, столица теперь займётся помощью регионам, где обстановка пока что не выглядит столь оптимистичной. Опрошенные NEWS.ru эксперты оценили планы Собянина и нашли их своевременными и адекватными, отметив, что эти шаги помогут снизить тревожность у людей.

Во время беседы Путина и Собянина последнему было чем похвалиться: в последнее время график численности новых заболевших имеет явную тенденцию к снижению, а сегодня их количество и вовсе стало самым низким за весь месяц. Кроме того, стабильно растёт число выздоровевших пациентов, три дня подряд превышая количество заразившихся. Это свидетельствует о том, что нагрузка на медицинские учреждения медленно, но верно уменьшается, а пик, судя по всему, преодолён. Что важно, по словам столичного градоначальника, эта позитивная динамика не пострадала от принятого ранее решения о возобновлении работы строек и промышленных предприятий. Хотя пассажиропоток вырос с 12 мая на 1 млн человек в день, нового всплеска заболеваемости удаётся избежать.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На фоне таких новостей, конечно, горожане надеялись на смягчение режима самоизоляции. И ожидания оправдались, но лишь отчасти. Собянин сообщил президенту, что с 1 июня хочет возобновить работу непродуктовых магазинов, отметив, что в этой сфере работают 300 тысяч человек. Также он намерен позволить возобновить работу предприятиям, оказывающим бытовые услуги. Но только тем, где не требуется длительный контакт с клиентом, вроде химчисток и мастерских. К печали столичных модниц, салоны красоты, очевидно, будут закрыты ещё какое-то время. И самая радостная новость: москвичам разрешат гулять. Людей в тестовом режиме начнут выпускать на улицу «по особому графику». Стоит отметить, что ещё накануне NEWS.ru удалось узнать о планах ввести именно такую форму прогулок. Сам Собянин объяснил это тем, что если разрешить всем гулять, как и когда они хотят, на улицах будет столько людей, сколько «на первомайской демонстрации».

Впрочем, одним лишь обсуждением дел в Москве онлайн-встреча столичного мэра с президентом не ограничилась. Владимир Путин отметил, что есть ряд регионов, где ситуация пока ещё достаточно тяжёлая. В частности, он упомянул Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию, Забайкальский край, Владимирскую и Псковскую области. Тем более что губернатор последней как раз сегодня сообщил на своей странице в Instagram, что обратился к главе государства с просьбой о помощи квалифицированными кадрами и предоставлением некоторых позиций медоборудования. Собянин пообещал, что уже в ближайшие два дня в перечисленные регионы из Москвы будет направлена помощь.

Сергей Собянин (слева) и главный врач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко Максим Мишин/Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Кроме врачей, направим туда средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции лёгких, медикаменты, то есть всё необходимое для того, чтобы комплексно оказать поддержку медицинским центрам в этих регионах, — сказал он.

В целом похоже, что удовлетворение от беседы получили оба политика. Владимир Владимирович наконец-то услышал много хороших новостей, а не только рассказы о превратностях жизни и навалившихся трудностях, а Сергей Семёнович получил приличную порцию публичной похвалы от главного человека в стране. Ну и москвичи наверняка стали смотреть в будущее несколько радостнее, узнав, что им скоро станут доступны простые радости — прогулки на свежем воздухе, хоть и не всем сразу.

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов в разговоре с NEWS.ru назвал предложения Собянина адекватными и верными с точки зрение политической психологии.

Определены критерии, намечены направления движения и очерёдность шагов по снятию карантинных ограничений. Для жителей Москвы, как и для других регионов, очень важно понимание действий властей, получение достоверной и полной информации, ответственность руководителей. Это снимает ощущение тревожности. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Куртов также подчеркнул, что властям сейчас важно соблюдать баланс между эпидемиологической ситуацией, экономикой, управлением городским хозяйством и пожеланиями жителей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов также отметил ответственность и детальность подхода столичного градоначальника к вопросу снятия ограничений.

Риски заражения в непродуктовой торговле и «неконтактном» бытовом сервисе, при прогулках в специальном режиме относительно невелики. Очевидно, поэтому Собянин и предлагает снять ограничения в этих сегментах в первую очередь. Мэр Москвы демонстрирует ответственный и детальный подход, избегая одномоментного выхода из режима самоизоляции, главный риск которого — в новой значительной волне заражения коронавирусом. Прецеденты такого развития событий в других странах мы уже наблюдали. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Политтехнолог Алёна Август согласна с тем, что пришла пора снимать ограничения — и не только ради оживления экономики мегаполиса, но и для спасения москвичей от сумасшествия в четырёх стенах.

Что касается прогулок, графиком которых предлагается заведовать управляющей компании или ТСЖ, — это весьма анекдотично. Как работают московские «жилищники», мы все вспоминаем с содроганием, согласитесь, а, к примеру, в моём доме есть только прекрасная старшая по дому. Причём она старшая во всех смыслах, даже WhatsApp ей не друг, о каком графике речь? Алёна Август политтехнолог политтехнолог

Как будут организованы прогулки по графику, нам ещё предстоит узнать. Но очень приятно отметить смену задач: если ещё совсем недавно перед властями стояли цели уровня «как всё запретить», то сейчас их вектор сместился. И есть шанс, что это лето для москвичей будет потеряно не полностью.

Над материалом также работал Сергей Изотов.