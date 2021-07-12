Слуцкий назвал статью Путина об Украине ликбезом для киевских политиков

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал статью Владимира Путина о русских и украинцах. Депутат назвал её обязательной к изучению киевскими политиками, а также ликбезом и пособием по недопущению передачи суверенитета, написал парламентарий в своём Telegram-канале.

Текст статьи российского президента «Об историческом единстве русских и украинцев» был опубликован на сайте Кремля.

Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» обязательна к изучению для сегодняшних украинских политиков. Для них она станет и необходимым историческим ликбезом, и пособием по недопущению полной передачи суверенитета под внешний протекторат в рамках западного проекта «анти-Россия», — считает политик.

По мнению Слуцкого, ухищрения, которые имеются в виду в проекте «анти-Россия», всем понятны, но «мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России». Что же касается Киева, депутат надеется, что там всё-таки прочтут статью и сделают выводы «пока не поздно».

А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну, — резюмировал Слуцкий.

Как сообщалось ранее, статья «Об историческом единстве русских и украинцев», которую написал президент России Владимир Путин, опубликовали на двух языках — русском и украинском. В своей статье российский лидер подчеркнул, что между Россией и Украиной возникла «стена». Он воспринимает её как большую общую беду, как трагедию.