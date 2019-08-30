https://static.news.ru/photo/8d5aa738-cb4a-11e9-a593-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство иностранных дел России выразило озабоченность в связи с конфликтом на границе Грузии и Южной Осетии.

В ведомстве оценили действия Тбилиси по строительству поста как провокационные. Местные власти много раз отказывали Цхинвалу в делимитации и демаркации границы, сообщается на сайте МИДа.

Все последние месяцы Тбилиси целенаправленно нагнетал напряжённость на границе посредством провокационных акций и политико-пропагандистских кампаний, осуществляемых при поддержке западных стран, — говорится в сообщении дипведомства.

В Москве призвали стороны к проявлению сдержанности и конструктивному диалогу.

Как писал News.ru, МИД Южной Осетии обвинил Грузию в строительстве укреплений в приграничных районах. Власти территориального образования, которое в Тбилиси считают своей автономией, напомнили, что аналогичная ситуация имела место в августе 2008 года в преддверии «пятидневной войны».

Позднее представители двух стран и России собрались на встрече, где обсудили строительство грузинского блокпоста. Стороны приняли решение о деэскалации конфликта.

30 августа пограничная служба Южной Осетии начала гуманитарную операцию в окрестностях приграничного села Уиста (Цнелис), у которого обострилась ситуация после выставления Грузией полицейского блокпоста.