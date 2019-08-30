Министерство иностранных дел России выразило озабоченность в связи с конфликтом на границе Грузии и Южной Осетии.
В ведомстве оценили действия Тбилиси по строительству поста как провокационные. Местные власти много раз отказывали Цхинвалу в делимитации и демаркации границы, сообщается на
Все последние месяцы Тбилиси целенаправленно нагнетал напряжённость на границе посредством провокационных акций и политико-пропагандистских кампаний, осуществляемых при поддержке западных стран, — говорится в сообщении дипведомства.
В Москве призвали стороны к проявлению сдержанности и конструктивному диалогу.
Как писал News.ru, МИД Южной Осетии обвинил Грузию в строительстве укреплений в приграничных районах. Власти территориального образования, которое в Тбилиси считают своей автономией, напомнили, что аналогичная ситуация имела место в августе 2008 года в преддверии «пятидневной войны».
Позднее представители двух стран и России собрались на встрече, где обсудили строительство грузинского блокпоста. Стороны приняли решение о деэскалации конфликта.
30 августа пограничная служба Южной Осетии начала гуманитарную операцию в окрестностях приграничного села Уиста (Цнелис), у которого обострилась ситуация после выставления Грузией полицейского блокпоста.