Сенатор Пушков заявил, что Трампа поразила третья волна коронавируса

https://static.news.ru/photo/9ac9d278-0617-11eb-9fb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter высказался о заболевшем коронавирусом президенте США Дональде Трампе. По его мнению, глава Белого дома пострадал от третьей волны COVID-19.

Видимо, в США начинается третья волна коронавируса — именно она поразила Трампа и его жену. Более 7 млн заболевших в США и 35 млн по всему миру с начала эпидемии — и это не предел. Это новый образ жизни. Золотой век человечества позади. Тем более, что оно ничему не учится, — написал Пушков.

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О том, что COVID-19 выявлен у него и его супруги Мелании, Трамп написал в Twitter утром 2 октября. При этом ещё за несколько часов до этого твита Трамп заявил, что конец пандемии коронавируса «близок».

Главу государства госпитализировали. Лечащий врач Трампа Шон Конли на брифинге официально заявил, что президент «чувствует себя очень хорошо», и доктора довольны достигнутым им прогрессом в борьбе с болезнью.

Но неофициально источник, знакомый с ситуацией, сообщил американским СМИ, что в последние сутки некоторые показатели здоровья президента «внушали большое беспокойство». Критически важными с точки зрения медицинского ухода, по словам источника, будут следующие 48 часов, писал NEWS.ru.