Сенатор пригрозил Украине последствиями «политической расхлябанности»

https://static.news.ru/photo/274a106e-9af1-11eb-bde7-96000091f725_660.jpg город Александровка Донецкой области. Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Россия не бросит в беде людей, проживающих в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом заявил глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин.

Он указал на то, что задача международного сообщества и в первую очередь участников «нормандской четвёрки» заключается в том, чтобы настоять на выполнении Киевом комплекса мер, предусмотренных Минскими соглашениями, которые были подписаны в том числе и украинским президентом в феврале 2015 года.

Сенатор особо подчеркнул, что документ предусматривает налаживание диалога Киева с Донецком и Луганском.

Без этого политическая расхлябанность Киева будет нарастать и может быстро привести к трагедии. Наша общая задача — этого избежать, — сказал Карасин в интервью изданию «Коммерсант».

Он добавил, что можно «месяцами и годами» рассуждать о так называемых красных линиях и прикидывать варианты урегулирования. Однако проблема заключается в том, что заниматься этим с украинской стороной стало делом неблагодарным и опасным. Об этом чётко свидетельствуют прошедшие шесть лет с момента подписания Минских соглашений, подчеркнул сенатор.

Сейчас в Донбассе формально действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия, которые предусматривают полный запрет ведения огня, размещение вооружения в населённых пунктах и поблизости от них, а также наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Приказы о прекращении стрельбы должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Несмотря на это, обе стороны конфликта сообщают об участившихся обстрелах. С наступлением 2021 года ситуация в регионе существенно осложнилась.

Ранее, как писал NEWS.ru, официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко высказал мнение, что республика получила «мощный сигнал солидарности» от западных стран, которые поддержали её на фоне обострения ситуации в Донбассе.