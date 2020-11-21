Косачев назвал условие для сохранения Договора по открытому небу

https://static.news.ru/photo/adf14030-2cdb-11eb-b267-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шанс на сохранение Договора по открытому небу есть, но для этого все его участники, входящие в Североатлантический альянс, должны чётко гарантировать, что не передадут информацию третьим странам. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Шанс на сохранение договора сохранится только в том случае, когда его участники, входящие в НАТО, чётко гарантируют свои обязательства, связанные с запретом на передачу информации третьим странам, в данном случае — Соединённым Штатам, — цитирует РИА Новости сенатора.

В противном случае, подчеркнул Косачев, возникнет очевидный дисбаланс в пользу интересам США и в ущерб интересам России со всеми вытекающими последствиями.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что выход США из Договора по открытому небу положительно скажется на безопасности страны.

США официально перестали исполнять обязательства по Договору по открытому небу, заключённому в 1992 году. 22 ноября исполнилось полгода с того момента, когда Вашингтон объявил о выходе из договора. Действующий президент США Дональд Трамп объявил о своём решении 21 мая 2020 года. На следующий день в Кремле получили соответствующее уведомление из Белого дома. Трамп тогда объяснял данное решение тем, что Россия якобы нарушила условия соглашения.

Договор по открытому небу позволяет участникам совершать облёты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Документ был подписан в марте 1992 года представителями 35 государств, писал NEWS.ru.