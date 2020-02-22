Сергей Шнуров заговорил о политической карьере, как только объявил о завершении карьеры концертной. Певица же Валерия вроде бы наступать на горло собственной песне не собирается, но одновременно она заявила о своём желании создать собственную женскую партию, которая боролась бы за права слабого пола. В частности, спасала бы прекрасную половину россиянок от домашнего насилия. Естественно, тут же было заявлено, что идея эта выстраданная, а потому не нуждавшаяся в чьих-то советах и наставлениях. Мол, чистая политическая импровизация. И, понятное дело, никакой кремлевской подсказки. Только порыв души и щемящая женская боль за поруганных подруг.

Первая реакция на такой демарш: певица просто ищет конъюнктурный повод для создания очередного информационного повода о себе, любимой. С тем же успехом она могла бы порадовать или опечалить публику рассказом о своей заболевшей собачке или напомнить о бывшем муже-тиране. Известно, что всё в этом мире шоу-бизнеса пиар кроме некролога. По-моему, последней эстрадной дивой, совершившей хождение в политику, была Алла Борисовна, которая гордо заседала рядом с Михаилом Прохоровым, когда тот варганил свою «Гражданскую платформу». Вот только злые языки быстро поставили под вопрос её политическое бескорыстие, оценив выходы на публику в этом качестве в миллионы евро.

Иосиф Пригожин и Валерия Сергей Булкин/NEWS.ru

Чего добивается Валерия кроме саморекламы, пока не ясно. Напомню, что в ходе президентских выборов сразу целый сонм блондинок заявили о серьезных амбициях и даже в промежутках между своим участием в разные телевизионных ток-шоу принялись было собрать автографы для регистрации. Но в окончательном списке оказалась одна Ксения Собчак. Поскольку о её выдвижении для общего интересов баланса хлопотали в президентской администрации.

Кто стоит за Валерией — непонятно. Хотя, на первый взгляд, её могли бы привлечь творцы галантерейной партии, создаваемой на базе фирмы Faberlic. Заодно певица прорекламировала бы на сцене и в быту их косметические ухищрения. И никто, как говорится, в накладе бы не остался. Был бы новый союз из серии «Женские радости».

Но отчего-то всё-таки кажется, что демарш Валерии очень четко вписывается в тактику доведения партийной демократии до откровенного абсурда. Чтобы обыватель, он же потенциальный избиратель, видя такую околопартийную свистопляску, просто перекрестился бы. И от греха проголосовал за партии системные надежные. Так сказать, за стабильность и преемственность. Хотя предвижу, что Валерия явно не последняя из тех, кто готов примкнуть к наметившемуся политическому карнавалу. А нам в ответ на очередное партийное обещание только и остается восклицать: маска, я тебя знаю. И знаю слишком хорошо.