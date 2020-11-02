С чего опять начинается «Родина» 

Чудны дела нашей большой политики. В минувшие выходные на съезде Союза добровольцев Донбасса (СДД) было заявлено о желании идти на выборы в Госдуму вместе с возрождаемой партией «Родина». Тут же было отмечено и присутствие православного, как принято говорить, миллиардера Константина Малофеева.

Мало, видимо, тех, кто во всех деталях помнит перипетии некогда раскрученной патриотической партии с претенциозным названием «Родина». Считается, что это был один из проектов некогда кремлёвского креативного гуру Владислава Суркова. С целью объединить и жёстко направить в нужное конструктивное русло национал-патриотов он предложил в начале нулевых собрать их под единой партийной крышей.

На первых порах идея давала весомую отдачу, поскольку именно силами «родинцев» были устроены митинги у стен Мещанского районного суда, когда там шёл процесс Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. И пока либеральные круги стенали по несправедливому приговору, члены «Родины» выражали суду безоговорочную поддержку под лозунгами «Ходорковский, верните наши деньги!» или «Вор должен сидеть в тюрьме!».

Более того, партия прошла в парламент, а её лидеры — Дмитрий Рогозин и академик-экономист Сергей Глазьев — стали заметными медийными фигурами. И многим запомнились по забавной рекламе, когда оба поедали раков, приговаривая, что очень не любят олигархов, только их надо уметь готовить. Вот только на каком-то этапе они вообразили себя полностью самостоятельными фигурами, готовыми сорваться с тонких ниточек кукловодов, и были автоматически наказаны. Дабы и другим преподнести предметный урок. Причём были наказаны руками вездесущего главы ЛДПР Владимира Жириновского, который подал иск к партии «Родина», обвинив её в пропаганде национальной нетерпимости и межнациональной розни. Лидер либерал-демократов апеллировал к пропагандистскому ролику, выпущенному «Родиной» к выборам Мосгордуму.

Иск Жириновского был удовлетворён — партию сняли с предвыборного пробега. А некоторое время спустя полностью растворили в новом проекте под названием «Справедливая Россия». Отставленные патриотические лидеры смирились со своей судьбой и громко не протестовали. Позже они были вознаграждены престижными должностями вице-премьера и советника президента.

Прошли годы, и партия стала вновь возрождаться как бы на новой платформе, но по-прежнему с патриотическим акцентом. Достаточно сказать, что её действующий лидер Алесей Журавлёв, входивший ещё в рогозинскую свиту, даже прошёл в нынешнюю Государственную думу. Прошлый сентябрь показал, что у патриотов-«родинцев» есть ещё порох в пороховницах, поскольку они добились определённых успехов на выборах в Республике Коми и в Тамбове. В этом городе вообще был настоящий прорыв.

А потому тот же Журавлёв, представляющий в Госдуме Воронежскую область, может выдвинуть свою кандидатуру на будущих выборах по одномандатному округу как раз в Тамбове. Более того, есть все основания полагать, что такой успех может стать залогом дальнейшего восстановления партии, поскольку у неё могут появиться мощные и состоятельные покровители.

rodina.ru

В околополитических кругах как раз и называют фамилию возможного покровителя: это олигарх, владелец медиахолдинга Константин Малофеев, который сейчас обнародовал пункты своей предвыборной национально ориентированной программы «Двуглавый орёл». Не исключено, что она станет основой идеологической платформы давно зарегистрированной партии «Родина». И тут уже не стоит огород городить с ребрендингом и перерегистрацией. А СДД может просто добавить своих представителей в партийные региональные списки.

Естественно, можно задаться вопросом, ради чего такой ренессанс партии, давно вроде бы прозябающей? Есть же, к примеру, совсем свежая, набирающая медийные и организационные обороты партия «За правду» писателя-бойца Захара Прилепина. Версий может быть много и разных, начиная с той, что много официальных патриотов не бывает.

Но есть вполне оригинальная версия, что лучшие умы готовят на всякий случай некую замену ЛДПР, которая с трудом может пережить тяжёлую болезнь или уход в лучший мир своего 74-летнего лидера, на харизме, остроумии и провокациях которого держится уже добрых 30 лет. Вот, мол, если партия, контролирующая около 10% электората, «гикнется», нужно, чтобы её избиратели были переданы в надёжные руки. И тут и обновлённая «Родина» пригодится. Такой может получиться исторический анекдот.