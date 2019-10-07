Случилась и в Москве маленькая околополитическая сенсация. Владимир Рыжков, в прошлом член и активист многочисленных партий, указом столичного мэра Сергея Собянина введён в состав Общественной палаты Москвы. Он вошёл туда в составе новой тройки членов, которая заменила коллег, выбывших прямиком в нынешнюю Мосгордуму.

Иными словами, сама власть решила повысить статус некогда провинциального учителя истории, который в последние годы, однако, считался чуть ли не самым умеренным на фоне других руководителей глубоко оппозиционной Партии народной свободы (ПАРНАС) экс-премьера Михаила Касьянова. Как известно, Владимир Рыжков входил в рабочую группу при Мосгоризбиркоме, видимо, там достойно себя проявил. И теперь получил шанс громче о себе заявлять, сотрудничать с разного рода общественными советами при силовых органах, оценивать разного рода законодательные инициативы. И, в отличие от своих недавних коллег по внесистемной оппозиции, вступать в прямой и законный контакт с властью.

Более того, уже появился слух, что выдвинули Рыжкова не просто так: мол, дадут ему себя проявить, показать себя защитником интересов части электората, ориентирующегося на внесистемщиков. А потом уж создать под него некую либеральную партию, которая перевела бы потенциальный протест в легальное политическое русло. Пока такая задача представляется трудновыполнимой. Но опыт у Рыжкова солидный.

Впрочем, Владимир Александрович всегда отличался известной политической гибкостью. Комсомольский активист, сотрудник администрации Алтайского края. Избирается в Госдуму, входит во фракцию гайдаровского «Выбора России». Затем следует карьерный взлёт благодаря поддержке Виктора Черномырдина и партбилету проправительственного «Нашего дома — России». Владимир некоторое время даже возглавляет парламентскую фракцию этого движения. Карьера Рыжкова считалась ответом Черномырдина на выдвижение Ельциным двух его заместителей — Немцова и Чубайса — с комментарием: «Пора дать дорогу молодым». «Не такие уж они молодые», — отреагировал премьер и дал импульс продвижению Рыжкова. Правда, в правительство уже Примакова на должность вице-премьера по социальным вопросам Рыжков войти отказался. Впрочем, как и Шохин. Должность эта считалась расстрельной. Не испугалась только Валентина Матвиенко и таким образом вышла на первый план.

С начала нулевых Рыжков уже профессиональный оппозиционер. Правда, опять его политический маршрут извилист. То он с «Яблоком», то строит с Каспаровым либеральную партию, то примыкает к ПАРНАС. Роль своеобразного джокера его, видимо, устраивает. Известна фраза Владимира Путина, когда у него публично поинтересовались, чего хотят Немцов, Рыжков, Милов. Путин был лаконичен: «Денег и власти». Мол, хотят вернуться к старому корыту, от которого их оторвали. Тогда Рыжков даже грозился судиться с президентом.

Но вот что ныне примечательно. Не успел Яшин заявить в своём интервью, что Касьянов поступает не по-товарищески, как и Рыжков фактически рвёт со старыми компаньонами и начинает новый этап своей изменчивой биографии. Похоже, вместе с прогнозируемым спадом протестной активности начинаются и внутренние «тёрки» в рядах непримиримой оппозиции. Каждый начинает бороться за сохранение своей узнаваемости, как может. Но каждый, похоже, сам за себя. Впереди уже маячат перспективы выборов в новую Госдуму. Вот и Рыжков сделал свой ход конём.

В конце концов, в новом парламенте должны быть и вполне лояльные оппозиционеры с «доавгустовским» стажем в политике. Впрочем, как иногда шутят, у людей известного возраста из всех чувств остаётся только политическое чутьё.