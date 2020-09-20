Ротенберг назвал бредом данные финразведки США о махинациях через банки

Появившиеся в Сети данные о подозрительных транзакциях, которые бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги якобы проводили через банк Barclays в Лондоне, не соответствуют действительности. Об этом сообщил через своего представителя сам Аркадий Ротенберг.
По его словам, эта информация «не более чем бред». В то же время представители других членов семьи Ротенберга заявили, что те не вели расчётов через западные банки и им ничего не известно о компании Ayrton, упоминающейся в отчёте экспертов международного расследовательского проекта «Кассандра»,
Ранее журналисты
К числу подозрительных финансовых операций отнесены также транзакции Ayrton Development Limited. Компания, по некоторым данным, принадлежит Аркадию Ротенбергу, писал NEWS.ru.
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