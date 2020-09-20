Ротенберг назвал бредом данные финразведки США о махинациях через банки

https://static.news.ru/photo/82b00d82-fbe6-11ea-9522-fa163e074e61_660.jpg банк Barclays Фото: imago-images.de/Global Look Press

Появившиеся в Сети данные о подозрительных транзакциях, которые бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги якобы проводили через банк Barclays в Лондоне, не соответствуют действительности. Об этом сообщил через своего представителя сам Аркадий Ротенберг.

По его словам, эта информация «не более чем бред». В то же время представители других членов семьи Ротенберга заявили, что те не вели расчётов через западные банки и им ничего не известно о компании Ayrton, упоминающейся в отчёте экспертов международного расследовательского проекта «Кассандра», пишут «Ведомости».

Ранее журналисты обнародовали итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов Минфина США. Расследование основано на утечке более 2,1 тысячи отчётов о подозрительной деятельности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. В частности, в документах фигурируют фамилии известных предпринимателей: Олега Дерипаски, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента России Владимира Путина Валентина Юмашева, бывшего вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе.

К числу подозрительных финансовых операций отнесены также транзакции Ayrton Development Limited. Компания, по некоторым данным, принадлежит Аркадию Ротенбергу, писал NEWS.ru.