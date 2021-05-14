МИД РФ призвал перезапустить мирный диалог Израиля и Палестины

https://static.news.ru/photo/8bb28f96-b666-11eb-8bdd-96000091f725_660.jpg Сергей Вершинин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РФ призвала Израиль и Палестину перезапустить мирный диалог на основе решений Совета Безопасности ООН. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Вершинин, передаёт РИА Новости.

Он отметил , что в зоне конфликта произошла «стремительная деградация обстановки», которая вызвала вооружённую конфронтацию и человеческие жертвы. Это вызывает обеспокоенность у РФ. В связи с этим Москва осуждает применение силы по отношению к мирным жителям как в Израиле, так и в Палестине.

Необходимо немедленное прекращение вооружённой конфронтации, уже приведшей к гибели и ранениям десятков людей, в том числе женщин и детей, — подчеркнул дипломат.

По его словам, для возврата к мирному диалогу и сосуществованию двух государств требуется отказаться от любых односторонних шагов, в том числе от выселения арабов из мест их проживания и разрушения палестинских жилых объектов.

Должна быть прекращена практика создания необратимых реалий на земле, которая предопределила бы окончательное решение. Россия твёрдо подтверждает свою приверженность международно-правовой базе урегулирования, отвечающей законным чаяниям палестинского народа на собственное независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме и законным интересам Израиля на обеспечение своей безопасности, — заключил он.

Крупнейшая эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме. Из сектора Газа по израильской территории было выпущено около 2,8 тысячи ракет, примерно 430 из них разорвались на территории палестинского анклава.

По имеющимся данным, в результате обстрелов в Израиле погибли восемь мирных граждан и один военный. Палестина после обстрелов Израилем потеряла 145 человек, ещё около тысячи ранены. Позже сообщалось, что жертвами ударов израильской армии по сектору Газа стали не менее 174 палестинцев.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны продолжат действовать против радикалов, которые находятся в секторе Газа.