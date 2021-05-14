МИД РФ призвал перезапустить мирный диалог Израиля и Палестины

РФ призвала Израиль и Палестину перезапустить мирный диалог на основе решений Совета Безопасности ООН. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Вершинин, передаёт РИА Новости.
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Необходимо немедленное прекращение вооружённой конфронтации, уже приведшей к гибели и ранениям десятков людей, в том числе женщин и детей, — подчеркнул дипломат.
По его словам, для возврата к мирному диалогу и сосуществованию двух государств требуется отказаться от любых односторонних шагов, в том числе от выселения арабов из мест их проживания и разрушения палестинских жилых объектов.
Должна быть прекращена практика создания необратимых реалий на земле, которая предопределила бы окончательное решение. Россия твёрдо подтверждает свою приверженность международно-правовой базе урегулирования, отвечающей законным чаяниям палестинского народа на собственное независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме и законным интересам Израиля на обеспечение своей безопасности, — заключил он.
Крупнейшая эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме. Из сектора Газа по израильской территории было выпущено около 2,8 тысячи ракет, примерно 430 из них разорвались на территории палестинского анклава.
По имеющимся данным, в результате обстрелов в Израиле погибли восемь мирных граждан и один военный. Палестина после обстрелов Израилем потеряла 145 человек, ещё около тысячи ранены. Позже сообщалось, что жертвами ударов израильской армии по сектору Газа стали не менее 174 палестинцев.
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны продолжат действовать против радикалов, которые находятся в секторе Газа.