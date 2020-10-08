Россия предостерегла США от вмешательства в дела Белоруссии

https://static.news.ru/photo/c786b676-08e9-11eb-8e1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва предостерегла Вашингтон от вмешательства во внутренние дела Белоруссии. По его словам, удивительным для него стало такое же предостережение со стороны американцев.

Я, со своей стороны, тоже сказал нашим американским коллегам — давайте дадим возможность белорусскому народу самому определить, что делать, с кем жить, как поступать, как урегулировать ситуацию. Я также предостерёг наших американских коллег от избыточного энтузиазма в отношении тех событий, которые произошли в Белоруссии, — отметил дипломат в эфире «России 1».

В Белоруссии проходят массовые протестные акции. Они начались 9 августа, в день выборов президента. По данным ЦИК республики, выборы выиграл действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Протестующие считают результаты сфальсифицированными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший кандидат в президенты Белоруссии от объединённой оппозиции Светлана Тихановская попала в базу разыскиваемых лиц МВД России. Источник в правоохранительных органах рассказал, что в розыск политика объявили белорусские силовики. Запись автоматически попала в базу, так как речь идёт о межгосударственном розыске.