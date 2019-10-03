https://static.news.ru/photo/80116742-e67a-11e9-8440-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Полянский Фото: Zuma/ТАСС

С предложением о переносе из Нью-Йорка в Вену или Женеву сессий комитета Генассамблеи ООН по разоружению выступил первый зампостпред Дмитрий Полянский.

Он сослался на соглашение 1947 года о штаб-квартире ООН, передаёт РИА Новости .

Штаты обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ к центральным учреждениям ООН всех без исключения официальных представителей государств-членов и выдавать им визы, цитирую, «безвозмездно и в возможно краткий срок», — сказал он.

Поводом для такого предложения стал визовый скандал. Десять участников делегации из РФ не получили визы в США. Они должны были вылететь для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН. Госдеп не стал комментировать сложившуюся ситуацию. В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона подготовит ответ на отказ США выдать визы российским дипломатам. Политик не стал говорить о конкретных мерах, пообещав, что это будет «сюрприз».

3 октября официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что российские дипломаты, намеревавшиеся принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс», опять не получили визы США. Она отметила, что проблемы с получением виз для сотрудников МИД РФ стали регулярными, писал News.ru.