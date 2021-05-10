Россия отвергла обвинения в атаке на Colonial Pipeline

https://static.news.ru/photo/5ebdbc98-b21c-11eb-97ac-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Представители российского посольства в США отвергли обвинения ряда американских журналистов о причастности Москвы к кибероперации в отношении трубопроводной компании Colonial Pipeline. Ответ обнародован на странице в Facebook дипломатического представительства РФ в Вашингтоне.

Работа крупнейшего американского трубопровода Colonial Pipeline была приостановлена 7 мая из-за действий хакеров. В сообщении компании указывается, что «определённые системы» трубопровода превентивно отключили после кибератаки, которая «временно остановила все операции конвейера и затронула некоторые IT-системы».

Предположительно, за атакой стоят хакеры из группировки DarkSide. Она известна тем, что игнорирует госучреждения и социальные объекты, выбирая в качестве мишеней крупные компании, способные заплатить выкуп.

Сотрудники российского посольства в США обратили внимание на то, что некоторые американские журналисты обвинили Москву в причастности к произошедшему. Дипломаты отвергли эти обвинения.

При этом американские власти возлагают ответственность за инцидент на криминальную группу DarkSide и не ассоциируют её с конкретными странами. Категорически отвергаем безосновательные измышления отдельных журналистов и вновь заявляем, что Россия не проводит злонамеренных операций в виртуальном пространстве, — подчёркивается в сообщении посольства.

В диппредставительстве добавили, что официальный Вашингтон не направлял российской стороне запросов о содействии в расследовании атаки.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что разведка его страны не располагает данными о причастности РФ к кибератакам на компанию Colonial Pipeline. По словам американского лидера, существуют свидетельства того, что причастные к программам-вымогателям персоналии находятся в России, поэтому Москва несёт «некоторую часть ответственности» за произошедшее.