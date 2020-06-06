Российский посол в США заявил, что уверен в «Северном потоке — 2»

https://static.news.ru/photo/aba91d56-a811-11ea-8d12-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/Global Look Press

Российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что верить в способность «Газпрома» завершить строительство морского газопровода «Северный поток — 2» даже в случае введения новый американских санкций.

Могу сказать одно: проект будет реализован, несмотря на все препоны, которые создают для нас США, — цитирует дипломата ТАСС.

Законопроект о новых санкциях против строителей газопровода 4 июня внесла в Сенат США группа парламентариев, включающая и республиканцев, и демократов. После первого раунда санкций в декабре 2019 года проект покинула швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы. «Газпром» перебросил судно-трубоукладчик «Академик Черский» с Тихого океана, в мае оно прибыл к месту работ.

Как писал NEWS.ru, предложенные санкции возмутили политиков в Германии, которая должна стать основным получателем газа по «Северному потоку — 2». Глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст обвинил США в посягательстве на суверенитет ФРГ.