Пушков оценил немецкую критику санкций США против «Северного потока»

https://static.news.ru/photo/bca6554c-a758-11ea-bf77-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал заявление главы энергетического комитета бундестага Клауса Эрнста, который обвинил США в посягательстве на суверенитет Германии из-за анонсированного пакета новых санкций против строителей газопровода «Северный поток — 2».

По мнению российского сенатора, германо-американские отношения ухудшаются, а критика внесённого в Сенат США законопроекта — «ещё не санкции, но уже ответная мера».

Тут американская коса, похоже, всё же нашла на германский камень, — отметил Пушков в Twitter.

Как писал NEWS.ru, новые американские санкции нацелены на страховые компании и укладчиков труб, которые обслуживают строителей «Северного потока» — проходящего по дну Балтики российского-германского газопровода.

Первый пакет ограничений вступил в силу в конце 2019 года и вынудил швейцарскую компанию Allseas покинуть проект. «Газпром» перебросил в Германию с Тихого океана судно-трубоукладчик «Академик Черский», в мае оно прибыло к месту работ.

По мнению российских экспертов, новые санкции не смогут сорвать проект.