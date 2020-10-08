Российский посол в ФРГ рассказал о несостыковках в истории с Навальным

https://static.news.ru/photo/f3267234-090d-11eb-8b19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Российский посол в Германии Сергей Нечаев указал на некоторые нелогичные моменты в инциденте с Навальным. Своими наблюдениями дипломат поделился с изданием Neue Osnabrucker Zeitung.

Так, Берлин указывает, что Навального отравили «крайне токсичным» веществом из группы «Новичок», но при этом никто кроме блогера не пострадал. Даже люди из непосредственного окружения оппозиционера, которые касались «отравленных» бутылок хотя бы для того, чтобы переправить их для анализа в Германию.

Нечаев сослался на тех же экспертов, которые заявили об угрозе жизни для Навального. При том, что специалисты раструбили о смертоносности «Новичка», Навальный якобы после контакта с нервно-паралитическим веществом вообще не испытывал недомогания на протяжении ещё нескольких часов, отмечает дипломат.

Власти Германии по неизвестной причине отказываются предоставить данные лаборатории — ни в двустороннем порядке, ни по линии ОЗХО. Возникает вопрос — на самом ли деле немцы хотят «докопаться до истины» или просто всё вращается вокруг введения санкций.

Дело чрезвычайно политизировано. С заявлениями выступают политики, а не специалисты. Наши неоднократные предложения о взаимодействии врачей, токсикологов, экспертов профильных следственных ведомств Берлином или отвергаются, или остаются без ответа, — резюмировал дипломат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что посол России в ФРГ Сергей Нечаев завил, что Россия ждёт от Германии предоставления анализов Навального. Именно поэтому сейчас у Москвы отсутствует готовность сотрудничать с Берлином, так как много вопросов были оставлены без ответов.