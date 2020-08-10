Российских дипломатов высылают из Словакии по обвинению в шпионаже

Дипломатов из РФ вышлют из Словакии, власти страны обвиняют россиян в шпионаже.
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В июне двух представляющих РФ дипломатов выслали власти Чехии. Объявленные персонами нон грата лица работали в Российском культурном центре. Как передавал NEWS.ru, Россия в ответ предприняла симметричные меры и выслала директора Чешского центра в Москве и сотрудницу учреждения. По словам пресс-секретаря чешского МИД Зузаны Штиховой, из-за отсутствия регулярного авиасообщения между странами высланные отправились домой на автомобиле.
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