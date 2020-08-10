Российских дипломатов высылают из Словакии по обвинению в шпионаже

https://static.news.ru/photo/cda7ab5a-db30-11ea-bbd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Filip Radwanski/Global Look Press

Дипломатов из РФ вышлют из Словакии, власти страны обвиняют россиян в шпионаже.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного словацкого чиновника. Официального подтверждения этой информации от Братиславы пока не поступало. Также сюжет о высылке показал словацкий телеканал Markiza. По данным канала, речь идёт о троих людях, которых обвиняют в связи с российскими спецслужбами.

В июне двух представляющих РФ дипломатов выслали власти Чехии. Объявленные персонами нон грата лица работали в Российском культурном центре. Как передавал NEWS.ru, Россия в ответ предприняла симметричные меры и выслала директора Чешского центра в Москве и сотрудницу учреждения. По словам пресс-секретаря чешского МИД Зузаны Штиховой, из-за отсутствия регулярного авиасообщения между странами высланные отправились домой на автомобиле.