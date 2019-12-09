Министерство иностранных дел РФ призвало Францию не нарушать права граждан на выступлениях сторонников «жёлтых жилетов».
Хотелось бы надеяться, что официальный Париж, так охотно критикующий ситуацию с правами человека в других странах, наконец вспомнит о первоочередной обязанности правительства гарантировать соблюдение прав и свобод собственных граждан, — говорится в сообщении МИДа в Facebook.
Там также отметили, что сами французы называют ситуацию с протестами «боевыми действиями между манифестантами и полицией». Как говорится в заявлении, сторонники радикально настроенных группировок играют всё более заметную роль среди протестующих.
Во Франции началась общенациональная забастовка, напомнившая о выступлениях «жёлтых жилетов». На этот раз французы протестуют против пенсионной реформы. Обнародованный в июле законопроект сразу же стал предметом жарких споров и поводом к массовым забастовкам. Несмотря на колоссальные пропагандистские усилия правительства, французы не верят, что пенсионная система в будущем станет более справедливой.
Как ранее писал NEWS.ru, перебои в работе общественного транспорта французской столицы сохраняются из-за забастовок профсоюзов. Власти советуют местным жителям не использовать его.
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