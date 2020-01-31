https://static.news.ru/photo/d7d75360-443f-11ea-87ee-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рейтинг доверия президенту Владимиру Путину вырос до трёхмесячного максимума в январе 2020-го, когда глава государства предложил изменить Конституцию России.

ВЦИОМ опросил россиян 20-26 января. Почти 74% респондентов заявили о доверии к Путину, хотя тремя месяцами ранее президенту верили на 3,7% меньше граждан РФ. Рейтинг недоверия к первому лицу так же опустился до минимального значения с ноября 2019 года.

67,9% опрощенных заявили, что поддерживают деятельность главы государства — это максимальный показатель за полтора года, сообщает «Интерфакс».

В январе 2020 года президент предложил изменить Основной закон, одновременно закрепив в нём социальные льготы и политические изменения, которые, как писал NEWS.ru со ссылкой на экспертов, позволят Путину сохранить политическое влияние по окончании президентских полномочий.

Правительство Дмитрия Медведева, ответственное за пенсионную реформу 2018 года и часто критикуемое, ушло в отставку в день президентского послания 15 января.