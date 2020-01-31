Сразу после сенсационного январского выступления президента России перед Федеральным собранием впервые за долгие годы в российском медиапространстве лидерство за собой застолбила Конституция. Вернее, то, какой она станет по завершении работы всех причастных к подготовке её нового текста людей.

Новое содержание Основного закона обсуждается на разных уровнях. Свои поправки предлагают и партия власти, и думская и даже несистемная оппозиция. Анонсированный масштаб перемен провоцирует каждую заинтересованную сторону попытаться внести в итоговый текст положения, которые кажутся ей принципиальными. Но, как ещё в свое время любил говорить вождь пролетариата Владимир Ленин, «в политике не так важно, кто отстаивает непосредственно известные взгляды, важно то, кому выгодны эти взгляды, эти предложения, эти меры».

Как только Владимир Путин озвучил свои поправки в Конституцию, несистемная оппозиция сразу единодушно назвала это госпереворотом, захватом власти и дала происходящему ещё множество столь же громких характеристик, акцентируя внимание на том, что российский президент просто таким образом создаёт себе возможность остаться у власти и после завершения своего четвёртого срока. В Госдуме, напротив, все партии сошлись в том, что необходимость этого шага давно назрела и поприветствовали новые полномочия, которые были обещаны депутатам. В конце концов, социологи из «Левада-центра» решили спросить у россиян, что они думают по поводу конституционной реформы.

Из результатов опроса следует, что лишь 20% наших сограждан не в курсе происходящего. В свою очередь хорошо осведомлены о предложенных президентом поправках немногим больше — 22%. Ещё 58% «что-то слышали», а 1% опрошенных просто не смог ответить на этот вопрос.

Среди тех, кто слышал о реформе, мнения о выгодополучателе разделились: 47% считают, что это делается «для совершенствования системы управления государством и в интересах большинства населения страны», столько же — полагают, что «в интересах самого Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему оставаться у власти после 2024 года». Среди тех, кто не слышал о главном политическом событии последних пары десятков лет больше сторонников теории Путина-бенефициара: 48% процентов против 36%. В целом же по выборке 44% считают, что всё затеяно ради народа, 47% — что ради президента.

Социологи выявили и ещё одну важную вещь: россияне к своей Конституции относятся, в целом, без особого трепета. Так, 30% респондентов заявили, что «Конституция не играет значительной роли в жизни страны, поскольку мало кто с ней считается». И за последние четыре года таких ответов стало на 10% больше, констатировали в «Левада-центре». Ещё 15% опрошенных считают, что Конституция РФ — лишь средство, позволяющее главе государства контролировать парламент. Это довольно много. В сумме 45% против 51% тех, кто считает, что Основной закон «гарантирует права и свободы граждан» или «поддерживает порядок в деятельности государства».

Основной вывод, который можно сделать: у Владимира Путина среди людей, не очень интересующихся российской политикой, сложилась репутация человека, который власть отдавать не намерен и ради её сохранения готов менять Основной закон страны. И даже среди тех, кто за новостями следит, сторонников этой точки зрения очень много.