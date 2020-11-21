Раскрыта тайна одноглазой игрушки на столе Путина во время саммита АТЭС

https://static.news.ru/photo/715355cc-2ccd-11eb-9419-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Талисман саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в виде разноцветной одноглазой фигурки, стоявшей на столе президента России Владимира Путина во время международной дискуссии, оказался не просто сувениром. Это — брелок для ключей.

О необычном атрибуте, который привлёк внимание многих, рассказали в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Сейчас в организации председательствует Малайзия. Поэтому и фигурка — сувенир из этой страны.

Журналист Павел Зарубин задался вопросом, какого размера ключи должны быть на таком большом брелоке. Он предположил, что это, наверняка, самые важные для любой страны ключи.

Репортёр также отметил, что глава государства был немного удивлён составу подарочного набора. Там, например, был значок с символикой мероприятия и памятные монеты.

В перерыве саммита он лично соорудил у себя на столе некую конструкцию, водрузив одноглазого персонажа на видное место. Коробка с памятными монетами послужила подставкой.

20 ноября Путин принял участие в саммите АТЭС. В этом году из-за пандемии форум прошёл в онлайн-формате. Глава государства вышел на связь из резиденции в Ново-Огарёво. За его спиной выставили флаг объединения, а на столе кроме таблички с названием страны появилась фигурка преимущественно синего цвета с одним большим глазом, писал NEWS.ru.