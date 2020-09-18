Путин запишет видеообращение для Генассамблеи ООН

https://static.news.ru/photo/322e8c3c-f996-11ea-9909-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин запишет обращение для недели высокого уровня на 75-й сессии Генассамблеи ООН 18 сентября.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, после записи выступление будет отправлено организаторам мероприятия в Нью-Йорк.

Сегодня состоится запись выступления Путина на Генассамблее, — рассказал Песков.

По словам пресс-секретаря, российский лидер «всегда сам работает над текстами своих выступлений», постоянно их дорабатывает и часто вносит некоторые коррективы в самый последний момент, передаёт ТАСС.

Сегодня после финализации президентом текста будет обращение записано, далее отправим его в Нью-Йорк организаторам, — сообщил Песков.

75-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН состоится в Нью-Йорке с 22 по 29 сентября. Работа Генассамблеи в этом году будет выстраиваться преимущественно в дистанционном формате.

Ранее NEWS.ru писал о том, что демонстрация видеообращения президента РФ Владимира Путина на Генассамблее ООН запланирована на 22 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.