Путин запишет видеообращение для Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин запишет обращение для недели высокого уровня на 75-й сессии Генассамблеи ООН 18 сентября.
Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, после записи выступление будет отправлено организаторам мероприятия в Нью-Йорк.
Сегодня состоится запись выступления Путина на Генассамблее, — рассказал Песков.
По словам пресс-секретаря, российский лидер «всегда сам работает над текстами своих выступлений», постоянно их дорабатывает и часто вносит некоторые коррективы в самый последний момент,
Сегодня после финализации президентом текста будет обращение записано, далее отправим его в Нью-Йорк организаторам, — сообщил Песков.
75-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН состоится в Нью-Йорке с 22 по 29 сентября. Работа Генассамблеи в этом году будет выстраиваться преимущественно в дистанционном формате.
Ранее NEWS.ru писал о том, что демонстрация видеообращения президента РФ Владимира Путина на Генассамблее ООН запланирована на 22 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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