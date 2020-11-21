Путин: Россия будет работать с любым президентом США

https://static.news.ru/photo/486f633e-2cb5-11eb-ad71-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин заявил, что российская сторона с уважением относится как к действующему президенту США Дональду Трампу, так и к претендующему на пост главы государства Джо Байдену. Москва готова работать с любым человеком, которому американский народ окажет доверие.

Но кому оказано это доверие — должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признаёт победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным, правовым способом, — отметил российский лидер в эфире телеканала «Россия 1».

Путин добавил, что в позиции РФ по данному вопросу «нет никакой подоплёки». Москва просто ждёт, когда в США завершится внутриполитическое противостояние.

Голосование на выборах президента прошло в США 3 ноября. Однако его итоги до сих пор официально не оглашены. Согласно предварительным данным, победил демократ Джо Байден, но Трамп отказывается признавать поражение. Он утверждает, что выборы проходили с нарушениями, а при подсчёте голосов имели место фальсификации. Штаб Трампа попытался в судебном порядке оспорить результаты голосования в нескольких штатах, но иски были отклонены.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп намерен добиваться рассмотрения нарушений на выборах Верховным судом США. В Белом доме отметили, что команда президента собрала более 200 письменных жалоб американцев на нарушения только в штате Мичиган.